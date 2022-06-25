المشدد 10 سنوات لعامل قتل شخصا رفض الانصراف من أمام منزله بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل لاتهامه بقتل شخص، ومصادرة الأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة وتولت النيابة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34605 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4639 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ع"، طالب المجنى عليه "س. خ"، بالانصراف من أسفل منزله فحدثت بينهما مشادة كلامية، وتطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإحضار سلاح أبيض مطواة وتعدى بها على المجنى عليه فأحدث إصابته بأعلى الفخذ الأيمن والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجنى عمدا مع سبق الإصرار بأن المتهم بيت النية، وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض مطواة قرن غزال، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن ظفر به، وجه سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.