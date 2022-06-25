المدينة المنورة تعلن عن بدء التقديم لخدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي"

إيمان حنا

تقدم أمانة منطقة المدينة المنورة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الـ 10 إلى الـ 13 من ذي الحجة.

ويمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 4يوليو المقبل دون رسوم، وذلك لتسھيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.