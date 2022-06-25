المحرصاوى يحث الطلاب على استخدام سلالم المشاة فى محيط جامعة الأزهر حفاظا على حياتهم

كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الطلاب باستخدام سلالم المشاة الثلاث في محيط الجامعة، (سلالم كلية التربية - سلالم كلية الطب - سلالم المدينة الجامعية).

ووجه رئيس الجامعة فور علمه بتعرض طالب في كلية الدعوة الإسلامية لحادث سير اليوم السبت في منطقة الحي السادس، بمحيط المدينة الجامعية، بنقله وعلاجه بمستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر.

وصرح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي انتقل إلى مكان الطالب بالحي السادس، يرافقه الدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، انه فور علم إدارة الجامعة بالحادث تم التواصل مع الدكتور أسامة عبد الحليم مدير الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، وعلى الفور تم تسير سيارة إسعاف مجهزة حيث تم نقل الطالب بها إلى مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر لتلقى العلاج اللازم، وفور وصول الطالب وجه الدكتور اسلام غلوش مدير الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي، بعمل الفحوصات اللازمة له وتم التعامل مع الحاله على الفور.