"المانجو الأسوانى طعم تانى".. مزارعو قرية فارس يجنون محصول الخير

أسوان – عبد الله صلاح

على بُعد أكثر من 800 كيلومتر عن القاهرة وفى منطقة مطلة على نهر النيل، تقع قرية فارس بمحافظة أسوان، وتعد من أشهر المناطق على مستوى الجمهورية فى زراعات أشجار المانجو، والأسواق فى القاهرة والإسكندرية تستقبل من مزارعها أول حصاد على مستوى الجمهورية.

كاميرا "اليوم السابع"، رافقت المزارعين فى قرية فارس بأسوان، حصاد المانجو وشاركهم فرحتهم بموسم جني المحصول الذى تشتهر به القرية ويشارك فيه الصغار والكبار من أول ضوء النهار حتى آخره.

قال مزارعو المانجو: قرية فارس واحدة من أشهر قرى مصر فى زراعة المانجو فهو يعد المحصول الأول للقرية وساعدنا فى ذلك هو البيئة النقية للقرية التى تخلو من الملوثات البيئية والصناعية بجانب وضع القرية المطل على نهر النيل فى أقصى صعيد مصر، فكل هذا أهل القرية لتكون من أبرز مزارع المانجو فى مصر.

وأضافوا، أن موسم بدء جنى محصول المانجو ينطلق مبكراً عن باقى محافظات مصر وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة جنوب مصر وتحديداً فى محافظة أسوان، ويبدأ المزارعون فى حصاد أنواع معينة من المانجو خلال شهر يونيو مثل: "الزبدة والصديقة والعويسى والتيمور والدبشة والفونسه والجُلك"، وهناك أصناف تتأخر قليلاً فى الحصاد وهى الأجنبية الجديدة مثل: "الكيت والكنت والتومى والهايدى والناعومى والياسمينة والكيرمز" وهى أصناف جديدة تم إضافتها لزراعات المانجو فى قرية فارس أيضاً.



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