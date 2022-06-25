القومي للأورام يطلق احتفالية للتوعية بسرطان الرئة تحييها دار الأوبرا.. صور

كتبت أمل علام تصوير محمد الحصري

عقد المعهد القومى للأورام، احتفالية على سفح الهرم بالصوت والضوء، لإطلاق حملة توعية، تحت عنوان "الشريط الأبيض" للتوعية بسرطان الرئة، برئاسة الدكتور عبد المعطي سمره عميد المعهد القومى للأورام، والدكتورة علا خورشيد رئيس أقسام الأورام بالمعهد القومى للأورام، وذلك بمشاركة فرقة الموسيقى العربية للأوبرا.

من جانبه كشف الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام وزير التعليم العالى الأسبق، خلال اطلاق حملة التوعية بسرطان الرئة، إن السرطان يعتبر ثانى سبب للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا، إن استراتيجيات علاج الأورام تشمل الوقاية والاكتشاف المبكر.

وقال، إن الوقاية مهمة جدا حيث يعتبر التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، وهناك توجه عالمى لعمل دعاية وتوعية مبكرة للقضاء على هذا المرض لتجنب مسبباته لأن الاكتشاف المبكر يزيد من نسب الشفاء، ويقلل تكلفة العلاج، موضحا إن أدوية الأورام مرتفعة الثمن جدا، ولذلك فان اقتصاديات العلاج مهمة لخفض التكلفة من خلال الوقاية.

وأضاف، إن أكثر أنواع السرطانات حدوثا هو سرطان الثدى يليه سرطان الكبد فى الرجال، ويعتبر سرطان الرئة ثالث أنواع السرطانات حدوثا، موضحا أن سرطان الرئة من أكثر السرطانات حدوثا بسبب التدخين وخصوصا تدخين الشيشة، لأن حجر الشيشة الواحد يعادل 50 سيجارة لذلك تعتبر الشيشة من أكثر أسباب الاصابة بسرطان الرئة.

وينصح بممارسة الرياضة ومنع التدخين والنوم الجيد وتجنب مسببات الأورام السرطانية بصفة عامة.

من جانبه قال الفنان أحمد شاكر، انه يجب الامتناع عن التدخين لتجنب الاصابة بسرطان الرئة، مؤكدا إن تغيير نمط الحياة هو الوسيلة للوقاية من أنواع السرطانات.

بدورها قالت الدكتورة هبة الظواهري أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن سرطان الرئة يمكن الشفاء منه وننصح من عدم الخوف عند الاصابة، لأن الاكتشاف المبكر يحقق الشفاء التام من الورم، موضحة إن الوقاية مهمة من خلال البعد عن السمنة وعدم التدخين وممارسة الرياضة والحياة اصحاء بدلا من التدخين، مشيرة إلى أن الدكتورة رباب جعفر أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للاورام، والتى رحلت عن أسرة علاج الأورام قامت بحملات لمحاربة مادة الاسبستوس المسبب الرئيسي لسرطان الرئة، والذى كان يستخدم فى الكثير من الصناعات.