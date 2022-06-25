"الغضبان" يودع 40 من حجاج الجمعيات الأهلية ببورسعيد قبل سفرهم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من وداع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لحجاج بيت الله من الجمعيات الأهلية، وذلك من أمام مديرية التضامن الاجتماعي بنطاق حي المناخ.

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، على مشاركة 40 من حجاح الجمعيات الأهلية لحظة الفرح والسرور ووداعهم قبل السفر للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا.

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب فيروس كورونا، حيث حرصت محافظة بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وشارك محافظ بورسعيد، الحجاج أجواء احتفالية لمئات من مودعى الحجاج، حيث أطلق المودعين عبارات الفرح، وتوديع الحجاج بالأحضان والدموع والصور ، قبل سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام، حيث قال أحد الحجاج "إنه استقبل خبر فوزه بالحج بالدهشة والسعادة، لأن كل شخص يتمني زيارة الأراضي المقدسة، وهي "فرحة ما بعدها فرحة"، وكنت لم أتوقع الفوز فى قرعة التضامن ولكن بالدعوات وتوفيق الله تعالى كل شئ ممكن، مؤكدا أنه تقدم بطلب للعمرة قبل جائحة كورونا ولكن توقف الحركة الجوية منعه من السفر بعد استلام التأشيرة، وبعد عامين أكرمنى الله بالحج وهو تعويض الله الذى كنت انتظره، واسال الله أن لا يعود أيام الجائحة مرة أخرى، وأتمنى لكل مشتاق مسلم زيارة الكعبة ويمن علينا بالعودة إليها دائما.