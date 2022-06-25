"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 512 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 402 مليون ورقة بقيمة 512.9 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 299.5 مليون ورقة، بقيمة 428.5 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة بقيمة 375.2 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 156.2 مليون ورقة بقيمة 251.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 21.4 مليون ورقة بقيمة 206.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 35.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 177.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 102.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 150.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 76.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 115.7 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 25.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 61.6 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 101.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 46.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 13.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 5.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 163.8 ألف ورقة بقيمة 5.1 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.