الصين تقدم 7.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان

كتب محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان (7.5 مليون دولار) لأفغانستان، بعد تعرضها لزلزال أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص هذا الأسبوع، وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن المساعدات ستشمل الخيام والمناشف والأسرة ومواد أخرى.

وهز الزلزال الذى بلغت قوته 6.1 درجة أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بالقرب من الحدود الباكستانية، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول.

وجاء زلزال، الأربعاء، فى وقت تعانى فيه أفغانستان من أزمات اقتصادية وحياتية كبيرة مع تقلص تدفق المساعدات وخاصة المالية منها منذ عودة طالبان إلى السلطة.

والمنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان هي الأكثر تأثرًا بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص أثناء تواجدهم في بيوتهم بينما شُرّد الآلاف.