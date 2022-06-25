الصحة العراقية: حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، بينها حالة وفاة، وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل 6 اصابات جديدة بالحمى النزفية، منها حالة وفاة واحدة".



وأشار البدر إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 214 حالة مؤكدة منها 36 وفاة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد الماضى، ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية إلى 194 إصابة في عموم البلاد.