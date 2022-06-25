الصحة العراقية تؤكد استعدادها للتعامل مع الموجة الخامسة لفيروس كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر استعداد جميع المؤسسات في وزارة الصحة للتعامل مع الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذر البدر - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت - من موجة خامسة من الفيروس التاجي والتي ستكون حدتها مرتفعة، مؤكدا أن احتواء هذه الموجة يعتمد على تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتوقع أن تكون هناك زيادة تدريجية في أعداد الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن عدد الملقحين ضد كورونا هو 11 مليون شخص من أصل 42 مليونا.

وطالب المتحدث باسم الصحة العراقية جميع المواطنين العراقيين بضرورة التوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى توافر اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في العراق.