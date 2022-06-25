اليوم السابع
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الشرطة النرويجية تحقق فى هجوم إرهابى بعد مقتل شخصين بإطلاق نار بالعاصمة

السبت، 25 يونيو 2022 09:09 ص
الشرطة النرويجية تحقق فى هجوم إرهابى بعد مقتل شخصين بإطلاق نار بالعاصمة الشرطة النرويجية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام نرويجية، إن الشرطة النرويجية تحقق في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو.

فيما قالت الشرطة النرويجية في ساعة مبكرة من صباح السبت إن شخصين لقيا حتفهما كما أصيب عشرة في إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقالت محطة إن.أر.كيه ووسائل إعلام محلية أخرى إن إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة شهيرة للمثليين وملهى ليلي في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه اعتقال مشتبه به في مكان قريب، ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم.

وقالت شرطة أوسلو على تويتر "تأكد مقتل شخصين".

وقالت الشرطة للصحفيين في مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

 


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