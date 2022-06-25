الشرطة الأمريكية تنقذ 12 مليون شخص من القتل.. اعرف الحكاية

كتبت شيماء عبد المنعم

وجهت محكمة أمريكية، عدة تهم لتاجر مخدرات، بعد ضبطه ومعه كمية ضخمة من مخدر "الفينتانيل" الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون هذه الكمية كافية لقتل 12 مليون شخص، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاما من ولاية كاليفورنيا، تم اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر.



المخدرات

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوجرامات من مخدر "الفينتانيل" القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش، وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوجراما من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 جراما من مخدر "ميثام فيتامين".

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر "الفينتانيل" لا تزيد عن ميليجرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة، في حين قال النائب العام في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا، إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.

وتشير البيانات إلى أن المخدر القاتل أودى بحياة 100 ألف أميركي خلال العام الماضي، وسط دعوات إلى تشديد القبضة على من يتاجرون بالمادة الخطيرة للغاية.