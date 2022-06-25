اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 07:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق وحدة سكنية بشارع محمد توفيق خشبة فى أسيوط.. صور

السبت، 25 يونيو 2022 05:41 م
السيطرة على حريق وحدة سكنية بشارع محمد توفيق خشبة فى أسيوط.. صور السيطرة على حريق وحدة سكنية
أسيوط- ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بالطابق السادس بعمارة سكنية بشارع محمد توفيق خشبهة، وفور تلقى البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجار الانتهاء من أعمال التبريد وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بنشوب حريق داخل احد العقارات بشارع محمد توفيق خشبه وفور تلقى البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء بقياده العميد حسام القرنشاوى والمقدم عمرو عزب  إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وأسفر  الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل دون وقوع إصابات أو وفباتع وتم الاطفاء والتبريد من قبل الحماية المدنية وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
السيطرة على حريق وحدة سكنية (1)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (1)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (2)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (2)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (3)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (3)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (4)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (4)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (5)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (5)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (6)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (6)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (7)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (7)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (8)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (8)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (9)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (9)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (10)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (10)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (11)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (11)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (12)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (12)

السيطرة على حريق وحدة سكنية (13)
السيطرة على حريق وحدة سكنية (13)

 


اسيوط

حوادث أسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

حريق وحده سكنيه بأسيوط

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

اخبار مصري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة