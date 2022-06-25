السيطرة على حريق وحدة سكنية بشارع محمد توفيق خشبة فى أسيوط.. صور

أسيوط- ماهر البهنساوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بالطابق السادس بعمارة سكنية بشارع محمد توفيق خشبهة، وفور تلقى البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجار الانتهاء من أعمال التبريد وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بنشوب حريق داخل احد العقارات بشارع محمد توفيق خشبه وفور تلقى البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء بقياده العميد حسام القرنشاوى والمقدم عمرو عزب إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل دون وقوع إصابات أو وفباتع وتم الاطفاء والتبريد من قبل الحماية المدنية وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .