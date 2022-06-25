اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تحتفل بذكرى مرور 58 عاما على تأسيسها.. فيديو

السبت، 25 يونيو 2022 02:23 م
الرقابة الإدارية تحتفل بذكرى مرور 58 عاما على تأسيسها.. فيديو الرقابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبد الشافى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا نصه "صيانة الكرامة.. ميثاق عمل.. مصر اليوم تقف على أعتاب حِقبة جديدة، تستطلع المستقبل وتستعد لجني ثمار سنين من عمل دؤوب سعى لخلق حاضر ومستقبل أفضل، يسعى الجميع ويساهم فيه الجميع". 
 
وتحتفل اليوم هيئة الرقابة الإدارية، بمرور 58 عامًا على رحلتها في مكافحة الفساد، رحلة بدأت عام 1964، لتشهد العديد من التحديات التي واكبتها فرص أكبر، حرصنا على جعلها مدخلًا نتصدى به للفساد، حيث اتبعت الهيئة نهجًا لمنع ومكافحة الفساد على حد سواء، واتخذت من المجتمع شريكًا يقظًا يزود معها عن مقدرات الوطن، وحشدت في مواجهة الفساد كفاءات قادرة على التصدي لكل ما يهدد مساعي التنمية، ووحدت الصفوف مع المنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتعزيز أُطر مكافحة الفساد.
 
إن صيانة كرامة الإنسان وحماية مقدراته من توغل الفسادين وعبث العابثين كان عهداً حفظناه وميثاق عمل توارثناه وراية نرفعها جيلا بعد جيل طوال 58 عاما هي مسيرة عمل هيئة الرقابة الادارية.
 
وإننا نتخذ من ذكرى تأسيس هيئة الرقابة الإدارية مناسبة لتجديد العهد مع الله وأمام الوطن، بأننا عازمون على مواصلة العمل الدؤوب لصيانة كرامة المواطن وإنسانيته بدرء صور الفساد ومحاصرته، وهي مناسبة أيضا لتؤكد الهيئة وقيادتها أنها  لن تألو جهدًا عن توفير كل السبل لتعظيم قدرة أعضائها على أداء رسالتهم السامية.. حماية لوطننا الغالى مصر"
 

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