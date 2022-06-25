الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يطالب رئيسة الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

كتب محمد جمال

طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوزعربية".

يذكرأن، رفض الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبرها غير مبررة حتى الآن للخروج من الأزمة الناجمة عن نتائج الانتخابات التشريعية، وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” قال ماكرون للفرنسيين إن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن مواضيع رئيسية.

وأضاف: “إنهم مستعدون للتعاون حول مواضيع رئيسية مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة”.

واعترف ماكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية فى فرنسا، لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى التخلي عن الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسة.

وأوضح أن هذا يعني أنه "سيتعين علينا معا إيجاد طريقة جديدة للحكم والتشريع”.

ودعا أحزاب المعارضة إلى التوضيح بشفافية تامة خلال الأيام المقبلة، إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب في دعمهم إجراءات لن تمول بضرائب أعلى.