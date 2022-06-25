الرئيس السيسي يودع أمير قطر تميم بن حمد فى ختام زيارته لمصر

كتب محمد عبد العظيم

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فى ختام زيارته لمصر.

واستقبل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (1)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (2)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (3)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (4)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (5)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (6)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (7)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (8)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (9)



الرئيس السيسي وأمير قطر يستعرضان حرس شرف بقصر الاتحادية ومراسم استقبال رسمية (10)