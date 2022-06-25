اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية

السبت، 25 يونيو 2022 11:12 ص
الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


الرئيس السيسي

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قطر

امير قطر

اخبار قطر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة