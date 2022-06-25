الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.