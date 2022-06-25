يذكر أن مقر مؤسسة "فداء" تم ترميمه وتجهيزه وتوفير كل المرافق به في ظرف قياسي لم يتجاوز خمسة أيام من قبل المؤسسة العسكرية بعد أن كان مهملا لمدة تزيد عن عشرة سنوات.



من ناحية أخرى، إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج السفير علي أحمد الظفيرى، سفير دولة الكويت الذى أدى له زيارة توديع بمناسبة إنتهاء مهامه في دولة تونس.



كان اللقاء مناسبة متجددة للتذكير بمتانة العلاقة بين البلدين والسعي إلى المزيد من تطويرها وتنويعها بما يستجيب لتطلعات الشعبين التونسي والكويتي.