الرئيس الأمريكى يصدق على قانون يقيد حيازة السلاح فى الولايات المتحدة

كتب عبد الوهاب الجندى

صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يقيد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، وفق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

هذا وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 30 عاما.

فقد انضم 15 عضوا من الحزب الجمهوري إلى نظرائهم الديمقراطيين، في الغرفة العليا للكونجرس، للتصديق على المشروع، بواقع 65 صوتا مقابل 33 صوتا.

ويأتي هذا في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 31 شخصا.

وودعا الرئيس، في بيان، صدر بعد التصويت، أعضاء المجلس إلى "الإسراع في التصويت على المشروع المشترك وإرساله إلى مكتبي".