وذكرت الداخلية التونسية - في بيان - أنه باستشارة النيابة العامة تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين في مرحلة أولى، ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء مُبلغ عنهن لاتهامهن بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.


وقررت النيابة العامة إحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التونسي بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة التحقيق مع جميع الموقوفات.