الجيش المالي يعلن القضاء على أكثر من 60 إرهابيا في مناطق مختلفة وسط البلاد

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أعلن الجيش المالي اليوم السبت، أن عناصره تمكنت من القضاء على أكثر من 60 إرهابيا في مناطق مختلفة وسط البلاد، يشتبه في ارتكابهم مجزرة أودت بحياة نحو 130 مدنيا في الآونة الأخيرة .

وأوضح الجيش المالي في بيان له - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - أن " الجيش المالي تمكن من القضاء على أكثر من 60 إرهابيا في منطقة ديالاسوغو وسط البلاد، حيث قتل نحو 130 مدنيا إثر هجوم "إرهابي" شنه مسلحون على السكان يوم السبت الماضي ".

وبحسب بيان الجيش، فقد تم أيضا "تحييد إرهابيين اثنين" في منطقة موندورو الواقعة وسط البلاد، إضافة إلى اعتقال 8 عناصر أخرى يشتبه في أنها إرهابية في الجنوب خلال عملية منفصلة".