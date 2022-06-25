الجيش الروسى يعلن مقتل 800 جندى أوكرانى خلال 24 ساعة بينهم متطوعين

كتب محمد جمال

قالت القوات الروسية اليوم السبت إنها قتلت ما يناهز 800 جندى معاد في غضون 24 ساعة - بما فى ذلك 80 مقاتلًا متطوعًا من بولندا، وقالت وزارة الدفاع فى موسكو السبت إن "المرتزقة" تم تصفيتهم بهجوم صاروخى على مصنع للزنك في مدينة كوستيانتينيفكا.

وأسفر هجوم صاروخي على ميكولايف في الجنوب عن مقتل حوالى 300 جندى، كما أفادت الحكومة في كييف بقصف عنيف في العديد من المناطق.

وشبهت زوجة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بميليشيا تنظيم داعش الإرهابي واتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية.

واستولى الروس على عدة بلدات في شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيطرت القوات المسلحة الروسية على عدة بلدات في منطقة سيفارونيتسك-ليسيتشانسك المكتظة بالسكان.

وأصبحت أولى المدينتين الرئيسيتين السابقتين هناك تحت السيطرة الروسية الآن.

يعيش اليوم بضعة آلاف فقط في سيفجيرودونتسك. إضافة إلى ذلك فإن القوات الموالية لموسكو موجودة في الضواحي الجنوبية لمدينة ليستشانسك.

وبعد انسحاب الأوكرانيين إلى حد كبير من سيفجيرودونتسك، أصبحت المدينة الهدف التالي للهجمات الروسية.

وقالت المصادر إن المدفعية والقوات الجوية أطلقت نيرانها على ليستشانسك، ولم يكن ممكنا التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.