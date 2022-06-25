اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

السبت، 25 يونيو 2022 02:00 ص
الجزائر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان الجمعة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي وصل إلى 266 ألفا و25 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و494 حالة، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة الجزائرية" مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


كورونا

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