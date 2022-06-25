التحقيقات تكشف تفاصيل تورط عاطل فى الاتجار بالمخدرات بمنطقة الهرم

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، حيث تبين أنه بدأ نشاطه فى تجارة الحشيش والأقراص المخدرة قبل سنوات، وبدأ التواصل مع عملائه بالهرم والمناطق المجاورة لها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحتفظ بكميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله، استعدادًا لترويجها على عملائه، وتخصيص هاتف محمول للتواصل مع راغبى شراء المواد المخدرة، وكان ذلك بهدف تحقيق الثراء السريع.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة في الهرم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالإضافة إلى أقراص مخدرة.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.