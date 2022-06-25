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الأمير تميم بن حمد: سعدت بزيارة مصر الشقيقة ولقاء أخى فخامة الرئيس السيسي

السبت، 25 يونيو 2022 02:53 م
الأمير تميم بن حمد: سعدت بزيارة مصر الشقيقة ولقاء أخى فخامة الرئيس السيسي لرئيس السيسي مع أمير قطر
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن سعادته بزيارة جمهور مصر العربية ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين مصر وقطر في مختلف المجالات.

وكتب أمير قطر، عبر حسابه على تويتر: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف أمير قطر: "كما تبادنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

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