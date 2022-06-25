الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى "محور شمال الأقصر" لربط الشرق بالغرب

الأقصر – أحمد مرعى

يجرى العمل على قدم وساق فى محافظة الأقصر بأحد أهم المشروعات القومية، وهو مشروع "محور شمال الأقصر" الذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها حوالى 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات، بتكلفة 2 مليار جنيه.

ومن جانبه، يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى متابعة أعمال تنفيذ (محور شمال الأقصر) لربط البر الشرقى لنهر النيل بالبر الغربي، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية، حيث إن خطة تنفيذ المحور تتضمن تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل وكوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربى.

ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة، وهم مشروع بربخ سيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقي، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.

أما عن تفاصيل المشروع يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن المشروع بدأ فى أغسطس 2021 وهو يعد نقلة كبيرة فى مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد، بتكلفة تتخطى حاجز الـ2 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم التنسيق الكامل بين رؤساء مدن الزينية والأقصر والقرنة، وهي المدن الثلاث التى يتم العمل من خلالها وإزالة كل المعوقات، حيث تم فتح الطريق من كمين الزينية شمال الأقصر حتى النيل للبدء فى العمل بكوبرى محور شمال الأقصر على النيل لزيادة معدلات التنمية السياحية والاقتصادية لجنوب الصعيد، مشدداً على أن محور شمال الأقصر يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها حوالى 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومتراً بعرض 6 حارات.



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر



الأقصر تستكمل العمل فى المشروع القومى محور شمال الأقصر