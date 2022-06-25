اليوم السابع
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الأزهر يطلق هاشتاج "لا للانتحار" و"لا تيأس" ويقدم الدعم النفسى لمن يرغب

السبت، 25 يونيو 2022 12:44 م
الأزهر يطلق هاشتاج "لا للانتحار" و"لا تيأس" ويقدم الدعم النفسى لمن يرغب الازهر يطلق هاشتاج "لا للانتحار"
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف هاشتاج "لا للانتحار"، "لا تيأس"، وذلك فى إطار الحملات التوعوية المستمرة من الأزهر الشريف. 
 
من جانله يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات مبادرته تحت عنوان «أنت غال علينا»؛ لسماع الشباب، وتقديم الدعم النفسي والتواصل البناء مع من يرغب، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.
 
كما أكد المركز أنه يجيب عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدءوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية. 
 
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لا للانتحار

انت غالى علينا

الازهر الشريف

لا تيأس

خليك واعى



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