اليوم السابع
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"الآثار" تنظم برنامجا سياحيا للوفود المشاركة في المؤتمر الدولى لأورام الصدر

السبت، 25 يونيو 2022 08:55 م
"الآثار" تنظم برنامجا سياحيا للوفود المشاركة في المؤتمر الدولى لأورام الصدر جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة في المؤتمر الدولى لأورام الصدر والرئة الذي أُقيم بالقاهرة تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمى، والصحة والسكان، والثقافة، وجامعة القاهرة، والمعهد القومى للأورام.
 
وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن البرنامج السياحي تضمن زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حيث قاموا بجولة بقاعات العرض المركزي والنسيج المصري والمومياوات، كما قاموا بجولة بقلعة صلاح الدين الأيوبي زاروا خلالها مسجد محمد علي والمتحف الحربي ومتحف الشرطة.
 
 وأضاف أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال تنظيم زيارات للوفود المشاركة في هذه الأحداث لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر.
 
وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن المشاركين في المؤتمر أعربوا عن سعادتهم بهذا البرنامج السياحي وبما شاهدوه من مقتنيات أثرية مميزة وفريدة بما ساهم في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولى لأورام الصدر والرئة أُقيم بالقاهرة خلال يومي ٢٣ و ٢٤ يونيو الجاري، وشارك فيه وفود من دول كل من أمريكا، وإيطاليا، واليونان، وألمانيا، والبرازيل، والأردن، ولبنان، وتركيا، وإسبانيا.
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وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

السياحة في مصر



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