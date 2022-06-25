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اكتشاف أعمق حطام سفينة فى العالم.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 يونيو 2022 11:09 ص
اكتشاف أعمق حطام سفينة فى العالم.. اعرف التفاصيل السفينة
كتبت ـ شيماء عبد المنعم

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عثر مستكشفون على أعمق حطام سفينة تم تحديده على الإطلاق، حيث غرقت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وحسب موقع bbc سقطت السفينة يو إس إس صمويل بي روبرتس أثناء معركة قبالة بحر الفلبين في أكتوبر 1944 وتقع على ارتفاع 6895 مترًا (22.621 قدمًا) من المياه.

اكتشف الممول والمغامر من تكساس فيكتور فيسكوفو، الذي يمتلك غواصة غوص عميق، "سامي بي" محطمة لكنها سليمة إلى حد كبير.

وبحسب القرير فإن 224 رجلا كانوا على متن المدمرة، قتل 89 منهم عندما غرقت، بينما نجا الباقون بفضل قوارب النجاة، وتعليقا على اكتشاف الحطام، قال فيسكوفو: "استغرق الأمر 6 غطسات للعثور عليها، إنه لشرف غير عادى تحديد موقع السفينة المفقودة ومن خلال القيام بذلك تتاح لنا الفرصة لإعادة سرد قصتها المذهلة عن البطولة والواجب".

وأضاف فيسكوفو: "الحديد لا يكذب، وحطام السفينة آخر الشهود على المعارك التى خاضها جنود البحرية بشرف وتضحية".

السفينة التى عثر عليها

السفينة التى عثر عليها

 

 

صورة للاكتشاف
صورة للاكتشاف

 

السفينة
السفينة

 


حطام سفينة

اكتشاف حطام سفينة

اقدم حطام سفينة

بحر الفلبين



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