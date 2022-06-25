اليوم السابع
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"استغليت طمع الناس وأخذت أموالهم".. اعترافات "مستريح الدواجن" فى الجيزة

السبت، 25 يونيو 2022 01:00 ص
"استغليت طمع الناس وأخذت أموالهم".. اعترافات "مستريح الدواجن" فى الجيزة أموال _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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"استغليت طمع الناس"، بهذه الكلمات اعترف مستريح الدواجن في الجيزة بارتكابه جرائم النصب على المواطنين، الذين أودعوا أموالهم لديه، بعدما أوهمهم بأرباح ضخمة التزم في الأشهر الأولى، ثم تراجع بعد ذلك وهرب بالأموال.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تربية الدواجن من خلال مزرعة دواجن خاصة به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

اعترافات المتهم

مستريح الدواجن

جرائم النصب

توظيف الاموال

أمن الجيزة

جرائم الأموال العامة



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