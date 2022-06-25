إحالة العاملين بمركز شباب في القليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، بإحالة العاملين بمركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب، ومتابع الإدارة، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، كما وجه بتكثيف المتابعة الميدانية على المراكز.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية التي قام بها الصبروط وتفقده لعمل عدد من مراكز الشباب بإدارات شبرا وقليوب، حيث شملت المتابعة مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة، والذي تفقد فيه تنفيذ الأنشطة داخل المركز وتفقد نشاط السباحة بالمركز، حيث وجه بضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على سلامة المترددين.

كما شملت المتابعة أيضا مركز شباب عزبة الجندي ومركز شباب ميت حلفا التابعين لإدارة شباب قليوب، حيث تبيت التزام المراكز بتنفيذ الانشطة وانضباط العاملين بها.

وأكد الصبروط، أن المتابعات الميدانية لمراكز تاتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات لتحقيق الالتزام والانضباط داخل المراكز والتأكد من جوده الخدمات المقدمة للمترددين.