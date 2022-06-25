اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تمنح أوكرانيا مليار يورو لتمويل نفقات اجتماعية وإنسانية

السبت، 25 يونيو 2022 03:18 م
ألمانيا تمنح أوكرانيا مليار يورو لتمويل نفقات اجتماعية وإنسانية المستشار الألماني أولاف شولتز
أ ش أ

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وقّع وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، ونظيره الألماني، كريستيان ليندنر، اتفاقية بين الحكومتين بشأن تزويد أوكرانيا بمنح تمويل بقيمة مليار يورو.

وذكر بيان لوزارة المالية الأوكرانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت، أنه سيتم توجيه الأموال إلى ميزانية الدولة الأوكرانية لتمويل النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية وسط الأحكام العرفية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرسال الأموال إلى أوكرانيا من خلال آلية الحساب المدار لصندوق النقد الدولي.. وتلقت أوكرانيا أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في شكل منح وقروض منذ بداية "الحرب"

 


ألمانيا

أوكرانيا

يورو

نفقات اجتماعية وإنسانية



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