اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أبرز 7 أسئلة لكيفية استخدام منصة الرقمية.. لأداء الخدمات الحكومية من المنزل

السبت، 25 يونيو 2022 07:00 م
أبرز 7 أسئلة لكيفية استخدام منصة الرقمية.. لأداء الخدمات الحكومية من المنزل وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع عدد مستخدمى منصة مصر الرقمية إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم، قدموا أكثر من 18 مليون طلب للعديد من الخدمات الحكومية، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز 7 أسئلة لكيفية استخدام المنصة.


1- ما هى بوابة مصر الرقمية؟

ج- مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.
 

2- ما هى الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل البوابة؟

ج- وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات تقوم بتطوير وتشغيل البوابة، تحت إشراف الرقابة الإدارية.
 

3- هل تصميم البوابة يعمل مع كل الأجهزة؟

ج- تم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

 

4- ما هى طريقة الوصول للخدمات؟

ج- هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالي: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

5- كم يستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

ج- قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

6- هل يوجد على الموقع خاصية بحث؟

ج- نعم، خاصية البحث موجودة فى القائمة فى الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة.

7- ما هى اللغات المتوفرة على البوابة؟

ج- تقدم هذه البوابة الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هى المتاحة فقط الآن.

 


منصة مصر الرقمية

خدمات حكومية

خدمات رقمية

وزارة الاتصالات

استخدام

مصر الرقمية

التحول الرقمي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة