أبرز 7 أسئلة لكيفية استخدام منصة الرقمية.. لأداء الخدمات الحكومية من المنزل

ج- مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

2- ما هى الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل البوابة؟

ج- وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات تقوم بتطوير وتشغيل البوابة، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

3- هل تصميم البوابة يعمل مع كل الأجهزة؟

ج- تم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

4- ما هى طريقة الوصول للخدمات؟

ج- هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالي: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

5- كم يستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

ج- قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

6- هل يوجد على الموقع خاصية بحث؟

ج- نعم، خاصية البحث موجودة فى القائمة فى الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة.

7- ما هى اللغات المتوفرة على البوابة؟

ج- تقدم هذه البوابة الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هى المتاحة فقط الآن.