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آخر موعد لتسجيل بيانات رقم المحمول على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل

السبت، 25 يونيو 2022 06:00 ص
آخر موعد لتسجيل بيانات رقم المحمول على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل بطاقة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا بالتزامن مع مكاتب التموين، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
 
وكانت وزارة التموين قد اكدت  إن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية " sms" على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.
 
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون.

التموين

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خدمات بطاقات التموبن

تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين



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