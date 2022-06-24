اليوم السابع
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341 مسجدا جديدا ينضم للبرنامج الصيفى للأطفال الأحد المقبل

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:00 ص
341 مسجدا جديدا ينضم للبرنامج الصيفى للأطفال الأحد المقبل وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يبدأ 341 مسجدًا جديدًا فى محافظات "الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسكندرية"، الأحد المقبل، النشاط الصيفى للأطفال وذلك بعد اعتماد الوزارة انضمامها، ليصبح عدد المساجد التى يتم فيها النشاط الصيفى 5530 مسجدًا، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع الجغرافى لنشاط البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد وخدمة للنشء.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
 
1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

المقارئ القرآنية

الأمسيات الدينية في المساجد

البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد

الأوقاف



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