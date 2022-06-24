‎الخط الساخن لمياه القليوبية يتلقى 19 ألف شكوى خلال 6 أشهر من 2022

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية، موقف تلقى ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين خلال 6 شهور الماضية، مؤكداً استمرار سعي الشركة للتواصل الفعال مع المواطنين، عبر عدة قنوات على رأسها الخط الساخن 125، مثمناً الدور الهام الذي يقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة فروع المحافظة، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.



وتابع تقرير الخط الساخن بالشركة لتلقى ورصد 19800 شكوى خلال 6 شهور فى عام 2022، وردت منها 11957 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، بالإضافة إلى تسجيل 7185 شكوى بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى 215 شكوى لقطاع المعامل والجودة ونصيب شكاوى القطاع التجارى 443 شكوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، حيث تم فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها وإزالة أسبابها وفقاً للضوابط.



وأوضح، أن الشركة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي، والتواصل من خلال خدمة الواتس آب 01200288880.



وأكد، على سرعة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى وأن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة لهم في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

