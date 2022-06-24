وفاة عامل بالأوقاف غرقا بمياه مصرف بحر البقر بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثة عامل بالأوقاف من مياه مصرف بحر البقر دائرة قسم شرطة القرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول " جمال ح ع ب" 58 عاما عامل بالأوقاف ومقيم قرية تل مفتاح دائرة مركز شرطة أبوحماد، جثة هامدة،وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة القرين، من خلال مناقشة شهود العيان بتواجد المتوفى على شط مصرف بحر البقر نطاق دائرة قسم القرين، وجلس برهة من الوقت وبعدها اختفى ويرجح أن يكون تخلص من حياته بإلقاء نفسه بمياه المصرف، وتم انتشال جثته من قبل قوات الإنقاذ النهرى، وبتوقيع الفحص الأولى من قبل مفتش الصحة أن الجثة بها كدمات بالرأس وأن الوفاة نتيجة اسفكيا الغرق، وتبين من الفحص أن المتوفى كان يعانى منذ عامين من حالة اكتئاب ويعالج منها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت إنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان توجد شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



