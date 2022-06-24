وزير الطيران مهنئا عاملى الوزارة بيوم الخدمة العامة: أنتم شركاء النجاح

كتبت - ريهام الباشا

وجه الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

"يسعدنى بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة والذى حددته الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام أن أتقدم لجميع العاملين بوزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة بالشكر والتقدير على جهودهم المتميزة ودورهم البناء فى الارتقاء بقطاع الطيران المدنى المصرى الذى يزخر بكوادر وكفاءات بشرية مدربة على أحدث النظم والوسائل الحديثة فى مختلف تخصصات الطيران المدنى وتحظى باحترام وثقة مجتمع ومنظمات الطيران الدولية لما تتميز به هذه الكوادر من كفاءة عالية واحترافية ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعد محركًا أساسيًا لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز وهو ما ظهرت آثاره واضحة بجهودكم البناءة وتفانيكم في العمل الدؤوب من أجل خدمة القطاع والحفاظ على مكتسباته والنهوض به فى مواجهة التحديات وخاصة خلال جائحة كورونا حيث استطعنا معا بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الدولة المصرية وجهودكم وإخلاصكم عبور تلك الأزمة التى تعد الأخطر فى تاريخ صناعة الطيران.

زميلاتى وزملائي..

أؤكد لكم جميعا أن ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات في قطاع الطيران برغم كل التحديات جاء بجهودكم وعطائكم وتعاونكم فأنتم شركاء التنمية والنجاح داخل منظومة الطيران المدني وتثبتون دائما أنكم على قدر المسؤولية في مواكبة استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية من أجل بناء مستقبل واعد ومشرق لقطاع الطيران المدنى المصرى .

وبهذه المناسبة أحثكم على التمسك بالقيم الانسانية والأخلاقية وإعلاء قيم الإخلاص والمثابرة والتعاون فيما بينكم لخدمة قطاعكم ووطنكم .. وأخيراً لكم منى جميعا فى اليوم الدولى للخدمة المدنية كل التحية والتقدير والإجلال لما تقدمونه من عطاء دائم ..

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لقطاع الطيران المدنى الذى تمثلون ثروته الحقيقية متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح فى حياتكم المهنية والإجتماعية ولمصرنا الغالية كل تقدم وازدهار .. وكل عام وأنتم بخير"