وزير الرى يفتتح محطة طلمبات صرف 7 لخدمة 86 ألف فدان بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد محمد عبد العاطي ، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء واللواء حسام الشيخ، رئيس مدينة فوه، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، محطة صرف طلمبات 7 ، لخدمة زمام 86 ألف فدان تضم 6 وحدات رفع 408متر، والتي تصرف الوحدة 805م3في الثانية ونوعها 45 درجة وقدرتها 515 كيلو وات بتكلفة 235مليون جنيه، تم البدء في إنشاء المحطة في مايو 2019 وتم الانتهاء في ديسمبر 2021، لمواجهة الأمطار والصرف وتعدد المشاريع لديها خطة للتطوير ومنها إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية والطاقة الشمسية والعمل على تقليل مشاكل ري.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قللنا نسبة التلوث والملوحة الناتجة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، وحولناها من مشكلة لفرصة، من خلال منع صرف تلك المياه في مياه البحر التي كانت تحدث تلوث وتؤثر على الحياة البحرية، بإقامة محطات معالجة كاملة للاستفادة من تلك المياه، لتكون صالحة لإعادة الاستخدام، ولسد جزء من مشكلة العجز المائي التي تزيد مع الزيادة السكانية ،والاستفادة من كل قطرة مياه لأربع مرات.

وأضاف وزير الموارد المائية، أن مصر أعلى دول العالم في اعادة الاستفادة من المياه لتوفير احتياجاتنا من المياه، مؤكداً أن محطة طلبات 7 محطة قديمة تم تطويرها، وتضم 6 وحدات، ، وتحتاج لـ 3 وحدات، وبقية الوحدات الـ 3 ، احتياطية لتكون جاهزية للتعامل في أي طوارئ ، وهي ضمن مجموعة محطات تم إنشاؤها بعد 2015، لحماية الدلتا مثل بقية المحطات التي تم إنشاؤها في العديد من المحافظات.

وقال وزير الري: تفقدنا موقع ري حديث بمزرعة على مساحة 30 فدان مزرعة ، ضمن محطات الخط الوسيط التي حلت مشكلة الري بتعاون اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سواء بإزالة التعديات أو التوعية، مناشدا الحفاظ على المنشآت وصيانتها وجاهزيتها في التعامل مع الطوارئ.



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (1)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (2)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (3)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (4)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (5)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (6)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (7)



وزير الري يفتتح محطة طلمبات صرف 7 (8)