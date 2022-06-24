وزير الإسكان: الوزارة توسعت فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بسواعد أبنائها

كتبت - ريهام الباشا

وقال وزير الإسكان: "العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق 23 يونيو من كل عام.. أتوجه إليكم بخالص شكري وتقديري لما بذلتموه وتبذلونه من جهد، لخدمة الوطن والمواطنين، وحقا أبناء هذ الوطن العظيم كنتم على قدر المسئولية كما عهدناكم، تبنون وتعمرون أينما حللتم".

أضاف :"لنا أن نفخر بالسياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على ضرورة توفير جودة حياة للمصريين، والذي يتطلب جهودا ضخمة لم تشهدها مصر من قبل، ويشعر بها العاملون في وزارة الإسكان بشكل خاص، لمشاركتهم في ترجمة توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس وتحويلها إلى واقع، وخاصة مع تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والتى أطلقها الرئيس، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع".

وتابع :"أشيد بجهودكم العظيمة التي هي ذراع الدولة في البناء والتعمير، فلقد اقتحمت الدولة ملفات عدة منها الملف الأهم والشائك، والذي عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، وكنتم على قدر المسئولية.

كما سعت الدولة لتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة، مع مراعاة توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي ‏الدخول المتوسطة، وتوسعت الوزارة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بسواعد أبنائها، والشركاء المخلصين.

كما تشارك الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

كما تتولى الوزارة تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.