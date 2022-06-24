اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة التخطيط ورواد 2030 يطلقان الملتقى السنوى الثالث للشركات الناشئة غدا

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:29 م
وزارة التخطيط ورواد 2030 يطلقان الملتقى السنوى الثالث للشركات الناشئة غدا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030، غدًا السبت "الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة"، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.
 
ويستهل الملتقى فعالياته بافتتاح معرض الشركات الناشئة، وتأتي الجلسة الافتتاحية للملتقى بعنوان آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتأتي الجلسة الثانية، بعنوان دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال. 
 
ومن المقرر أن يشهد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات تتضمن إقامة معرض للمشروعات والأفكار الريادية، فضلًا عن استعراض عددًا من قصص النجاح، كما سيتضمن برنامج اليوم إقامة حفلي تخرج مديري الحاضنات خريجي برنامج "رفع كفاءة مديري الحاضنات" وأصحاب الأفكار المحتضنة في حاضنة السياحة، وسيختتم الملتقى فعالياته بتسليم الدروع.
 
جدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى نشر ودعم الدور التوعوي لريادة الأعمال في المجتمع المصري، بجانب دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وزاره التخطيط

رواد 2030

الشركات الناشئة

رواد الاعمال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة