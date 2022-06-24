وحدة السكان ببنى سويف تواصل ندواتها التوعوية بقرية الميمون

بنى سويف هانى فتحى

عقدت وحدة السكان بمحافظة بنى سويف "تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية لقرية الميمون، بالتنسيق والتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي وقد تناولت الحديث عن خطورة الزواج المبكر، والتداعيات النفسية والاجتماعية والقانونية، فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي رسختها بعض العادات والسلوكيات الاجتماعية المغلوطة، والتي تتسبب في زيادة حالات الطلاق وإهمال التعليم وانتشار الأمية، فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية على الفتيات، وانعكاس ذلك على المجتمع والزيادة السكانية، وفي نهاية الندوة تم الإجابة على تساؤلات الحاضرات حول موضوع الندوة.

حضر الندوة كل من المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الواسطى، قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان مدير إدارة الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة شريف يسن نائب رئيس المركز، وفضيلة الشيخ محمود محمد مصطفى واعظ منطقة وعظ بني سويف الأزهرية، هالة سيد عبد المقصود من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، وأعضاء اللجان التنسيقيين، وبحضور أكثر من 70 سيدة وفتاة.



جانب من الندوات (1)



جانب من الندوات (2)



جانب من الندوات (3)



جانب من الندوات (4)



