واردات مصر من القمح تتراجع للشهر الثالث منذ بداية 2022 وتسجل 310 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من القمح تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو 310.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

وجاءت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و20 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت مليار و62 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 42 مليون و107 ألف دولار.

وتواصل الواردات المصرية من القمح التراجع للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام 2022، حيث سجلت واردات مصر من القمح نحو 175 مليون و931 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليون و171 ألف دولار، كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات شهر يناير الماضي نحو 171.3 مليون دولار، بينما كانت 298.6 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 42.6%.