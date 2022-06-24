مياه الأقصر توضح حقيقة ظهور بقعة سولار بمجرى نهر النيل

الأقصر – أحمد مرعى

قال مسؤول التوعية والإعلام بشركة مياه الأقصر، أنه لا توجد أية رصد لتسريب بقع زيت أو سولار فى نهر النيل حتى الآن، حيث أن ما يوجد فى قلب النيل بجوار المراكب العائمة عبارة عن مخلفات المراكب التى تظهر بصورة يومية وذلك بالمخالفة لتعليمات البيئة والمسطحات المائية، موضحاً أن مأخذ محطة المياه الرئيسي يعمل بصورة طبيعية ولم يتم رصد أية بقع سولار بمياه النيل كما يشاع على مواقع التواصل الإجتماعى.



وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إبلاغ محطة مياه الزينية لمتابعة ورصد أية ظهور لبقع السولار والزيت حسبما تردد مؤخراً، مناشداً جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة خلال المتابعة لأية مخلفات تظهر فى نهر النيل من المراكب والفنادق العائمة المنتشرة بطول نهر النيل أمام معبد الأقصر وبمختلف أرجاء المدينة.



وفى نفس السياق يقول اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إن طرق التعامل المتبعة مع تسرب بقع الزيت والسولار وحل أزمتها فى وقت قياسى، تشمل التعامل مع تسرب وظهور لبقع المواد البترولية عبر تشغيل الخزانات الإضافية لمحطة المياه، وكذلك نشر فرق التدخل بالشركة التى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه لخدمة الأهالى.



ويضيف اللواء محمد يحيى، لـ"اليوم السابع"، أنه توجد حول المأخذ الرئيسي حول محطة مياه الأقصر، حواجز مطاطية وحواجز ماصة تم تركيبها خلال السنوات الماضية أمام مأخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، وذلك لمنع وصول المواد الملوثة والبترولية لهذه المأخذ وحمايتها والحفاظ عليها لعدم قطع المياه مرة أخرى.

