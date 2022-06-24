اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 07:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ممثل قوات لوغانسك يعلن قرب تحرير كامل أراضى الجمهورية

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:00 ص
ممثل قوات لوغانسك يعلن قرب تحرير كامل أراضى الجمهورية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الممثل الرسمي لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو، عن قرب تحرير كامل أراضي الجمهورية في المستقبل القريب، لافتا إلى استسلام المسلحين الأوكرانيين بالعشرات.

وقال فيليبونينكو عبر قناة "روسيا 1" إن العشرات من الجنود الأوكرانيين يستسلمون بالقرب من مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، موضحا أنه "تم صد الوحدات المتقدمة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أبعد من ذلك، وتم أسر عشرات الجنود الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر بأنه من المتوقع مساء الخميس استسلام جماعي لمسلحي كتيبة "أيدار" النازية، الذين تحصنوا في مصنع "آزوت" للكيماويات في سيفيرودونتسك.

وقبل ذلك، يوم الخميس، ذكرت جمهورية لوغانسك الشعبية أن منطقة زولوتويه 2 باتت تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الجمهورية، ودخلت القوات المتحالفة أيضا زولوتويه 1.


اوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

ليسيتشانسك

سيفيرودونتسك

لوغانسك



الموضوعات المتعلقة

تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو تضغط على محور ليسيتشانسك – سيفيرودونيتسك.. لوغانسك: القوات الروسية استولت على قريتين جنوب ليسيتشانسك..خيرسون: 12 سفينة أجنبية بالميناء لا يمكنها دخول البحر الأسود

الخميس، 23 يونيو 2022 12:30 م

حاكم لوغانسك: القوات الروسية استولت على قريتين إلى الجنوب من ليسيتشانسك

الخميس، 23 يونيو 2022 10:02 ص

رئيس لوغانسك: محاكمات عسكرية تنتظر كل من أصدر أوامر بقتل السكان المدنيين

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:57 م

لوغانسك: قوات أوكرانيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة في دونباس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة