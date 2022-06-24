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"معلومات الوزراء" ينظم لقاء غدا لمناقشة وثيقة "ملكية الدولة" مع القطاع الخاص

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:04 م
"معلومات الوزراء" ينظم لقاء غدا لمناقشة وثيقة "ملكية الدولة" مع القطاع الخاص
كتبت هند مختار

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يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً افتراضيًا، غدًا السبت، مع العشرات من شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، فى رابع ورش عمل "حوار الخبراء".
 
وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بدأ بمناقشة مستهدفات الوثيقة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات، وعدد من الوزراء السابقين، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 
 
وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

معلومات الوزراء

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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