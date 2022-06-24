مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل عسكرية فى مقاطعة ريازان الروسية

موسكو (أ ش أ)

لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل- 76" فى مقاطعة ريازان بشرق روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة، أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل- 76" تحطمت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان شرقي روسيا.

وأوضح البيان أن الطائرة الروسية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية بدون شُحنات، أُصيبت بعطل فني أثناء هبوط اضطراري وتحطمت جزئيًا عند هبوطها على الأرض، منوها بنقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء "نوفوستي"، فيما بعد عن مصدر روسي، أن 4 أشخاص من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم في الحادث، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من مساكن في حقول إلى جانب سهول نهر "بليتيونكا"، وأشارت إلى أن رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث في محاولة لإطفاء الحريق، الذي اندلع بعد تحطم الطائرة.