اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بحمام سباحة فى العياط

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:20 م
مصرع طفل غرقا بحمام سباحة فى العياط أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق خلال الاستحمام بحمام سباحة فى العياط بمحافظة الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم استجواب عدد من مسؤلى حمام السباحة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بحمام سباحة فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال الاستحمام بحمام سباحة، تعرض للغرق.
 
حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم استجواب مسؤلى حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

غرق طفل

غرق طفل بحمام السباحة

العياط

امن الجيزة



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