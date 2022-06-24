مصرع طالب غرقا بإحدى الترع فى البدرشين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طالب للغرق بإحدى الترع في إحدى قرى البدرشين بالجيزة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في قرية تابعة لمركز البدرشين، بإجراء التحريات تبين أن طالب تعرض للغرق بالترعة لعدم إجادته السباحة.

تم تحديد هوية الضحية، وتبين أنه طالب، مقيم بقرية في البدرشين، ونقلت جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.