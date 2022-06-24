مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكي ونقل بالقرب من الطريق الدولي الساحلى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "أسامة ر.م" 44 عاما، وإصابة "محمد م.م" 34 عاما، و"عمر ج.م" 34 عاما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.